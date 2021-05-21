Futbol: Haftanın programı
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Futbol: Haftanın programı

Futbol: Haftanın programı
Anadolu Ajansı / Metin Arslancan - Haberler | Spor

Futbolda TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'e play-off yarı final rövanş maçlarıyla devam edilecek.

Futbolda TFF 1. Lig ve Misli.com 2. Lig'e play-off yarı final rövanş maçlarıyla devam edilecek. Misli.com 3. Lig'de ise play-off final karşılaşmaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre haftanın programı şöyle:

TFF 1. Lig

Play-off yarı final rövanş

22 Mayıs Cumartesi:

18.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu) (2-3)

21.00 Yılport Samsunspor-Altınordu (Samsun Yeni 19 Mayıs) (0-1)

Misli.com 2. Lig

Play-off yarı final rövanş

24 Mayıs Pazartesi:

16.00 Hekimoğlu Trabzon-Kocaelispor (Ortahisar Yavuz Selim) (0-0)

20.00 Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk) (0-0)

Misli.com 3. Lig

Play-off final maçları

24 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bucaspor 1928-İskenderun (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Isparta 32-Bursa Yıldırımspor (Eskişehir Yeni)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Arslancan

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