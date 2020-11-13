Futbol: Haftanın programı

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 10'uncu, Misli.com 3. Lig'de ise 9. hafta müsabakaları oynanacak.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 10'uncu, Misli.com 3. Lig'de ise 9. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Misli com 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

13.00 Manisa FK-Kahramanmaraşspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.00 Zonguldak Kömürspor-Şanlıurfaspor (Devrek İlçe)

13.00 Kocaelispor-Sancaktepe FK (Kocaeli)

13.00 Sarıyer-Angold 24 Erzincanspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.00 Gümüşhanespor-Hekimoğlu Trabzon (Gümüşhane Yenişehir)

13.00 İnegölspor-Ergene Velimeşe spor (İnegöl İlçe)

13.00 Hacettepe-Uşakspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

Not: Grupta Çorum FK-Amed Sportif Faaliyetler ve Afjet Afyonspor-Ankara Demirspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup

Yarın:

13.00 Elazığspor-Kırklarelispor (Elazığ Doğukent)

13.00 Pendikspor-Vanspor FK (Pendik)

13.00 Bodrumspor-Karacabey Belediyespor (Bodrum İlçe)

13.00 Kırşehir Belediyespor-Sakaryaspor (Kırşehir Ahi)

13.00 Serik Belediyespor-Eyüpspor (Serik İsmail Oğan)

13.00 Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

13.00 Turgutluspor- GMG Kastamonuspor (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Kardemir Karabükspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

Not: Bayburt Özel İdare-Tarsus İdmanyurdu ve Mamak-Pazarspor maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Misli.com 3. Lig

1. Grup

15 Kasım Pazar:

13.00 Kızılcabölükspor-Manisaspor (Kızılcabölük Semt)

13.00 Çankaya FK-Belediye Derincespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.00 Fatsa Belediyespor-Diyarbekirspor (Fatsa İlçe)

13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Ofspor (Edirne 25 Kasım)

13.00 Kemerspor 2003-Payasspor (Kemer İlçe)

13.00 Nevşehir Belediyespor-Bucaspor (Nevşehir Gazi)

13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Arnavutköy Belediyespor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)

13.00 Artvin Hopaspor-1877 Alemdağspor (Hopa)

2. Grup

15 Kasım Pazar:

13.00 Belediye Kütahyaspor-Tekirdağspor (Dumlupınar)

13.00 Ceyhanspor-Fethiyespor (Ceyhan İlçe)

13.00 Ağrı 1970-Nazilli Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 İskenderun FK-Karaman Belediyespor (Payas İlçe)

13.00 Kahta 02-Yomraspor (Kahta İlçe)

13.00 Tokatspor-Darıca Gençlerbirliği (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.00 Mardin Fosfatspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Mardin 21 Kasım)

13.00 Hadile Edip Adıvarspor-Yozgatspor 1959 (Maltepe Hasan Polat)

3. Grup

15 Kasım Pazar:

13.00 Cizrespor-Şile Yıldızspor (Siirt Atatürk)

13.00 Elazığ Karakoçan FK-Osmaniyespor (Elazığ Doğukent)

13.00 Yalovaspor-Altındağspor (Yalova Atatürk)

13.00 Çarşambaspor-Karşıyaka (Çarşamba İlçe)

13.00 Gölcükspor-Erbaaspor (Gölcük Şehir)

13.00 Çatalcaspor-İçel İdmanyurdu (Tepecik Şenol Güneş)

Not: Arhavispor-Batman Petrolspor ve Esenler Erokspor Isparta 32 karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

4. Grup

Yarın:

13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Bayrampaşa (Kelkit İlçe)

13.00 Bergama Belediyespor-Silivrispor (Bergama 14 Eylül)

13.00 Modafen-Adıyaman 1954 (Alemdağ)

13.00 Düzcespor-Alanya Kestelspor (Düzce 18 Temmuz)

13.00 Sultanbeyli Belediyespor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Sultanbeyli Gölet Futbol Sahası)

13.00 52 Orduspor-Bursa Yıldırımspor (19 Eylül)

13.00 68 Aksaray Belediyespor-Siirt İl Özel İdare (Dağılgan)

Not: Kırıkkale Büyük Anadoluspor- Kozanspor maçı, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük