Futbol: Haftanın programı

Futbolda Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de dördüncü hafta maçları yapılacak.

Futbolda Misli.com 2. Lig ile Misli.com 3. Lig'de dördüncü hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:

Misli.com 2. Lig

Beyaz Grup

Yarın:

14.00 Uşakspor-Amed Sportif Faaliyetler (Uşak 1 Eylül)

14.30 Gümüşhanespor-Ergene Velimeşespor (Gümüşhane Yenişehir)

14.30 Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor (Ortahisar Yavuz Selim)

14.30 Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor (Şanlıurfa GAP)

15.00 Çorum FK-Afjet Afyonspor (Çorum Şehir)

15.00 Hacettepe-Sancaktepe Futbol Kulübü (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Ankara Demirspor (Devrek İlçe)

15.30 Sarıyer-Niğde Anadolu FK (Yusuf Ziya Öniş)

15.30 Manisa FK-İnegölspor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.30 Elazığspor-Turgutluspor (Elazığ Doğukent)

14.30 Bayburt Özel İdare-Kardemir Karabükspor (Bayburt Genç Osman)

14.30 Pazarspor-Vanspor FK (Pazar İlçe)

14.30 Sivas Belediyespor-Serik Belediyespor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

15.00 Kırşehir Belediyespor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Kırşehir Ahi)

15.00 Mamak FK-GMG Kastamonuspor (TCDD Ankara Demirspor)

15.30 Pendikspor-Etimesgut Belediyespor (Pendik)

15.30 Sakaryaspor-Kırklarelispor (Yeni Sakarya Atatürk)

15.30 Karacabey Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

15.30 Bodrumspor-Eyüpspor (Bodrum İlçe)

Misli.com 3. Lig

1. Grup

Yarın:

14.30 Fatsa Belediyespor-Çankaya FK (Fatsa İlçe)

15.00 Payasspor-Manisaspor (Payas İlçe)

15.30 Arnavutköy Belediyespor-Bucaspor 1928 (Silivri)

11 Ekim Pazar:

14.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Edirne 25 Kasım)

14.30 Ofspor-Nevşehir Belediyespor (Of İlçe)

15.00 Kemerspor 2003-Kızılcabölükspor (Kemer İlçe)

15.30 Belediye Derincespor-1877 Alemdağspor (Belediye Derincespor Doğal Çim)

19.00 Diyarbekirspor-Artvin Hopaspor (Diyarbakır)

2. Grup

Yarın:

15.00 Yozgatspor 1959-Ceyhanspor (Yozgat Bozok)

11 Ekim Pazar:

14.30 Nazilli Belediyespor-Mardin Fosfatspor (Nazilli İlçe)

14.30 Tekirdağspor-Fethiyespor (Namık Kemal)

14.30 Tokatspor-Halide Edip Adıvarspor (Gaziosmanpaşa)

14.30 Ağrı 1970-Belediye Kütahyaspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.00 Karaman Belediyespor-Yomraspor (Kemal Kaynaş)

15.30 Çengelköy-İskenderun FK (Sultanbeyli Gölet)

15.30 Darıca Gençlerbirliği-Kahta 02 (Darıca İlçe)

3. Grup

Yarın:

14.30 Çarşambaspor-Cizrespor (Çarşamba İlçe)

15.00 Altındağspor-Erbaaspor (Çubuk İlçe)

11 Ekim Pazar:

14.00 Batman Petrolspor-Gölcükspor (Batman Yeni Şehir)

14.30 Arhavispor-Çatalcaspor (Arhavi İlçe)

15.30 Somaspor-Yalovaspor (Soma Atatürk)

15.30 Karşıyaka-Elazığ Karakoçan (İzmir Atatürk)

15.30 Şile Yıldızspor-Isparta 32 (Şile)

18.00 İçel İdmanyurdu-Esenler Erokspor (Mersin)

4. Grup

Yarın:

15.30 Modafen-Bergama Belediyespor (Alemdağ)

11 Ekim Pazar:

14.00 Siirt İl Özel İdare-Alanya Kestelspor (Siirt Atatürk)

14.30 Adıyaman 1954-52 Orduspor (Adıyaman Atatürk)

15.00 Kozanspor-Sultanbeyli Belediyespor (İsmet Atlı)

15.00 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-68 Aksaray Belediyespor (Başpınar)

15.30 Muğlaspor-1954 Kelkit Belediyespor (Muğla Atatürk)

15.30 Bayrampaşa-Bursa Yıldırımspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

15.30 Silivrispor-Düzcespor (Silivri)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan