FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Bayern Münih finalde
08.02.2021 23:07 | Son Güncelleme: 08.02.2021 23:12
FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Bayern Münih, Mısır temsilcisi Al Ahly'i 2-0 mağlup ederek 11 Şubat Perşembe günü oynanacak finalde Meksika ekibi Tigres'in rakibi oldu.
FIFA Kulüpler Dünya Kupası yarı finalinde Bayern Münih, Mısır temsilcisi Al Ahly'i 2-0 mağlup ederek 11 Şubat Perşembe günü oynanacak finalde Meksika ekibi Tigres'in rakibi oldu.
Bayern Münih, Robert Lewandowski'nin 17'nci ve 85'nci dakikada attığı golle finale yükseldi. Bayern Münih finalde Meksika ekibi Tigres ile karşılaşacak.
- Tigres
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mutlu Demirtaştan