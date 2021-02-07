Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

07.02.2021 20:03 | Son Güncelleme: 07.02.2021 20:06
Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan Hyundai'yi 3-1 yenen ev sahibi El-Duhail, turnuvayı 5. sırada tamamladı.

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan Hyundai'yi 3-1 yenen ev sahibi El-Duhail, turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın beşincilik maçında, Katar 1. Futbol Ligi'nin son şampiyonu El-Duhail ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai karşılaştı.

Er Reyyan kentindeki Ahmed bin Ali Stadı'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi El-Duhail, 21. dakikada Edmilson Junior'ın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

İkinci devreye atak başlayan Ulsan Hyundai, 62. dakikada Bit-garam Yoon'un ağları sarsmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Çabuk toparlanan El-Duhail, 66. dakikada Muhammed Muntari, 82. dakikada Almoez Ali'nin golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti ve turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından bu yıl düzenlenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Enis Berberoğlu Numan Kurtulmuş Çiğdem Karaaslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Buse Varol Oğuzhan Koç Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Ünal Karaman Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Bursa Derbi Ali Koç Kadıköy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 20:08:51. #1.16#
title