Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası
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Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

04.02.2021 19:31 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:34
Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan Hyundai'ı 2-1 yenen Tigres, yarı finale yükseldi.

2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Ulsan Hyundai'ı 2-1 yenen Tigres, yarı finale yükseldi.

Katar'da düzenlenen 17. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın açılış maçında, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Meksika'nın Tigres takımı ile Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi Güney Kore temsilcisi Ulsan Hyundai karşılaştı.

Kim Kee-hee, Er Reyyan kentindeki Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanan maçın 24. dakikasında kaydettiği golle Ulsan Hyundai'ı 1-0 öne geçirdi.

Fakat Tigres, Gignac'ın 38 ve 45+5'inci (penaltıdan) dakikadaki golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Tigres böylece 7 Şubat'taki yarı final karşılaşmasında, Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nın şampiyonu Palmeiras'ın (Brezilya) rakibi oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 11 Şubat'taki final maçıyla sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer

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