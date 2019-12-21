Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

21.12.2019 23:18 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:18

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası finalinde Liverpool, normal süresi 0-0 eşitlikle sona eren mücadelede Flamengo'yu uzatmalarda 1-0 yenerek şampiyon oldu.

Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın finalinde, son UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İngiltere temsilcisi Liverpool ile Güney Amerika Futbol Konfederasyonunun (CONMEBOL) düzenlediği Libertadores Kupası'nı kazanan Brezilya kulübü Flamengo karşılaştı.



Başkent Doha'daki Uluslararası Halife Stadı'nda oynanan müsabakanın ilk ve ikinci yarısında taraflar, yakaladıkları gol pozisyonlarını değerlendiremedi ve mücadelenin normal süresi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Uzatmaların ilk bölümünde ataklarını sıklaştıran Liverpool, 99. dakikada Roberto Firmino'nun ağları sarsmasıyla mücadeleyi 1-0 kazanarak kupanın sahibi oldu.

2005 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda finale yükselmesine rağmen Brezilya temsilcisi Sao Paulo'ya 1-0 yenilerek ikinci olan Liverpool, bu turnuvada tarihinde ilk kez şampiyonluğa uzandı.

Kaynak: AA