Futbol: FIFA Kulüpler Dünya Kupası

11.12.2019 23:12 | Son Güncelleme: 11.12.2019 23:12

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Hiengene Sport'u uzatma sonunda 3-1 yenen El-Sadd, 2. tura yükseldi.

Katar'da düzenlenen 16. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın ilk maçında, Katar Birinci Ligi şampiyonu El-Sadd ile Okyanusya Futbol Konfederasyonu (OFC) Şampiyonlar Ligi'nin kazananı Yeni Kaledonya temsilcisi Hiengene Sport karşılaştı.

Müsabakanın normal süresi, El-Sadd'dan Bounedjah'ın 26 ve Hiengene Sport'tan Roine'nin 46. dakikadaki golleriyle 1-1 tamamlandı.

El-Sadd, uzatmayan giden maçı, Abdelkarim'in 100 ve Pedro'nun 114. dakikada attığı gollerle 3-1 kazanarak tur atladı.

Ev sahibi takım böylece 14 Aralık'taki 2. tur karşılaşmasında, Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Meksika ekibi Monterrey'in rakibi oldu.

2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 21 Aralık'taki final maçıyla sona erecek.

Kaynak: AA