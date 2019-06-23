Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kamerun'u 3-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi.

Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Kamerun'u 3-0 yenen İngiltere, çeyrek finale yükseldi.
Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi düzenlenen organizasyondaki son 16 turu maçında İngiltere ile Kamerun karşılaştı.
İngiltere, Houghton'ın 14, White'ın 45+4 ve Greenwood'un 58. dakikadaki golleriyle Valenciennes yerel idaresindeki Hainaut Stadı'nda oynanan müsabakayı 3-0 kazandı.
Böylece Norveç'in çeyrek finaldeki rakibi İngiltere oldu.

Kaynak: AA
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