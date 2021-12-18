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Futbol: FIFA Arap Kupası

Futbol: FIFA Arap Kupası
AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor

Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda Cezayir şampiyon oldu.

Katar'ın ev sahipliğinde ilk kez düzenlenen FIFA Arap Kupası'nda Cezayir şampiyon oldu.

Al Bayt Stadı'nda oynanan final mücadelesinde Tunus ile Cezayir karşı karşıya geldi.

Normal süresi 0-0 sona eren maçın 99. dakikasında Amir Sayoud ve 120+5. dakikasında Yacine Brahimi'nin attığı gollerle rakibini 2-0 mağlup eden Cezayir şampiyonluğa ulaştı.

Kupanın üçüncülük maçında ise Mısır ile Katar karşılaştı. Normal süresi ve uzatma dakikalarında eşitliğin bozulmadığı karşılaşmada Katar, penaltı atışlarında rakibine 5-4 üstünlük sağladı.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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