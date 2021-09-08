Futbol: FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin altıncı haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk olduğu Kosova'yı Pablo Fornals ve Ferran Torres'in ağları sarsmasıyla 2-0 yendi.

C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, ağırladığı Litvanya'yı Moise Kean (2), Edgaras Utkus (kendi kalesine), Giacomo Raspadori ve Giovanni Di Lorenzo'nun fileleri havalandırmasıyla 5-0 yendi. Yenilmezlik serisini 37 maça çıkaran İtalya, futbol tarihinde bu alandaki rekorunu geliştirdi.

E Grubu'nda Belçika, Dennis Praet'in golüyle deplasmanda Belarus'u 1-0 mağlup etti.

I Grubu'nda ise Polonya, uzatma dakikalarında bulduğu golle konuk ettiği İngiltere ile 1-1 berabere kaldı. İngiltere adına Harry Kane, Polonya adına Damian Szymanski fileleri havalandırdı.

J Grubu'nda da Almanya, Serge Gnabry, Antonio Rüdiger, Leroy Sane ve Timo Werner'in ağları sarsmasıyla İzlanda deplasmanından 4-0 galip ayrıldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Kosova-İspanya: 0-2

Yunanistan-İsveç: 2-1

C Grubu

Kuzey İrlanda-İsviçre: 0-0

İtalya-Litvanya: 5-0

E Grubu

Belarus-Belçika: 0-1

Galler-Estonya: 0-0

I Grubu

Macaristan-Andorra: 2-1

Arnavutluk-San Marino: 5-0

Polonya-İngiltere: 1-1

J Grubu

Ermenistan-Lihtenştayn: 1-1

Kuzey Makedonya-Romanya: 0-0

İzlanda-Almanya: 0-4

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu