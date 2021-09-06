Futbol: FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası, beş grupta oynanan maçlarla tamamlandı.

Öne çıkan maçlarda, B Grubu'nda İspanya, konuk ettiği Gürcistan'ı Jose Gaya, Carlos Soler, Ferran Torres ve Pablo Sarabia'nın ağları sarsmasıyla 4-0 yendi.

C Grubu'nda son Avrupa şampiyonu İtalya, Jorginho'nun penaltı kaçırdığı maçta deplasmanda İsviçre ile golsüz berabere kaldı. Yenilmezlik serisini 36 maça çıkaran İtalya, futbol tarihinde bu alanda yeni rekorun sahibi oldu.

E Grubu'nda Galler, yıldız oyuncusu Gareth Bale'in ikisi penaltıdan olmak üzere attığı 3 golün yardımıyla deplasmanda Belarus'u 3-2 mağlup etti.

Aynı grupta Belçika ise ağırladığı Çekya'yı Romelu Lukaku, Eden Hazard ve Alexis Saelemaekers'in golleriyle 3-0'la geçti.

I Grubu'nda İngiltere, konuk ettiği Andorra'yı Jesse Lingard (2), Harry Kane (penaltı) ve Bukayo Saka'nın fileleri havalandırmasıyla 4-0 yendi.

Polonya ise San Marino deplasmanından Robert Lewandowski (2), Karol Swiderski, Karol Linetty ve Adam Buksa'nın (3) golleriyle 7-1 galip ayrıldı.

J Grubu'nda ise Almanya, ağırladığı Ermanistan'ı Serge Gnabry (2), Marco Reus, Timo Werner, Jonas Hofmann ve Karim Adeyemi'nin ağları sarsmasıyla 6-0 mağlup etti.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

B Grubu

Kosova-Yunanistan: 1-1

İspanya-Gürcistan: 4-0

C Grubu

Bulgaristan-Litvanya: 1-0

İsviçre-İtalya: 0-0

E Grubu

Belarus-Galler: 2-3

Belçika-Çekya: 3-0

I Grubu

Arnavutluk-Macaristan: 1-0

İngiltere-Andorra: 4-0

San Marino-Polonya: 1-7

J Grubu

İzlanda-Kuzey Makedonya: 2-2

Almanya-Ermenistan: 6-0

Romanya-Lihtenştayn: 2-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu