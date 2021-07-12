Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Temmuz'da Ankara'da yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Temmuz'da Ankara'da yapılacak

Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Temmuz'da Ankara'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 28 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 28 Temmuz'da yapılacağı duyuruldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemiyle ilgili genel kurul, 28 Temmuz'da saat 10.30'da Ankara JW Marriott Oteli'nde toplanacak.

Söz konusu günde tüzükte belirtilen çoğunluk sağlanamaması durumunda toplantı bir gün sonrasına ertelenecek. Bu toplantıda da çoğunluk sağlanamazsa üçüncü toplantı 5 Ağustos'ta çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirilecek.

Toplantı gündemine göre yönetim kurulu faaliyet raporu, 1 Haziran 2020 ile 31 Mayıs 2021 dönemi gelir-gider tabloları ve denetleme kurulunun raporları okunacak ve delegelerin görüşleri alınacak.

Ardından TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu ile denetleme kurulunun, söz konusu dönemi ile ilgili hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibra oylaması yapılacak. TFF statüsünde yapılması planlanan değişiklikler görüşülerek oylanacak. Bütçe ve taşınmaz alınıp satılmasıyla ilgili yönetim kuruluna yetkiler üyelerin onayına sunulacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında 'Geri adım atmayız' diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Kulüplerin baskısı sonuç verdi! Yabancı sayısında "Geri adım atmayız" diyen TFF, yeniden masaya oturuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Zeynep Bastık Sertab Erener Mahsun Kırmızıgül
Spor Arda Turan Burak Elmas Metin Oktay Şaban Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Temmuz'da Ankara'da yapılacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.7.2021 13:58:55. #1.16#

title