Futbol Federasyonu'ndan açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yazılı bir açıklama yaparak, "Türkiye Futbol Federasyonu'nun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübü'ne ceza vermesi mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle;

Bu kapsamda, TFF'nin ceza vereceğine dair değerlendirme ve açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

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