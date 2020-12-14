Futbol: Erteleme maçlarının programı

Süper Lig'de 6, TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçları oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:

Süper Lig

Yarın:

16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)

TFF 1. Lig

Yarın:

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

Misli.com 3. Lig

1. Grup (10. hafta)

Yarın:

13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)

3. Grup (10. hafta)

Yarın:

13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)

4. Grup (6. ve 8. Hafta)

Bugün:

13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Bugün:

13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan