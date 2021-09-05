Futbol dünyasının ünlü isimlerinden Fatih Terim'e doğum günü kutlaması
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Futbol dünyasının ünlü isimlerinden Fatih Terim'e doğum günü kutlaması

Futbol dünyasının ünlü isimlerinden Fatih Terim'e doğum günü kutlaması
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Dünya futbolunun ünlü isimleri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı.

Dünya futbolunun ünlü isimleri, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in 68. yaş gününü kutladı.

Sarı-kırmızılı kulübün mobil uygulamasında yayımlanan videoda, daha önce Fatih Terim ile çalışan veya rekabete giren ünlü teknik adamların, Terim'in 4 Eylül doğum günü dolayısıyla gönderdiği görüntülü mesajlara yer verildi.

Terim'in Milan'dan öğrencisi teknik direktör Gennaro Gattuso, "Doğum gününü tüm kalbimle kutluyorum. Bugünün tadını çıkar. Kalbimdesin. Tüm sevgimle doğum gününü kutluyorum. Seni seviyorum. Hoşça kal büyük imparator." diye konuştu.

Terim'in Fiorentina'sının santrforu olan Portekizli golcü Nuno Gomes, "Umarım her şey yolundadır. Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Doğum gününü kutluyorum. İyi ki doğdun. Hoşça kal imparator." ifadelerini kullandı.

Fiorentina ve Milan'da top koşturan Benfica Başkanı Rui Costa mesajında, "Büyük baba... Doğum günün kutlu olsun. Umarım sizin için çok güzel bir gün olur. Biliyorsunuz benim için bir antrenörden fazlası, ömür boyu dostumsunuz. Bunun için de inanılmaz gururluyum. Hocam ve dostum, kucak dolusu sevgiler." şeklinde konuştu.

İtalya'nın başarılı teknik adamlarından Luciano Spaletti, "Biraz önce televizyonda, 'Bugün antrenörlerin bir numarasının doğum günü.' dediler. Antrenörlerin imparatorunun! Ben de kutlamalara katılmak istedim. Eminim en iyiler buradadır. Sen bir dostsun. Mutlu yıllar Fatih." şeklinde görüş belirtti.

İspanya'nın Atletico Madrid takımının Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone ise mesajında şunları dile getirdi:

"Merhaba. Doğum günün kutlu olsun. Sana kucak dolusu sevgilerimi yolluyorum. Her zaman kendi karakterini takımlarına yansıttığını gördüm. Sizin bir hayranınızım. Selamlar, mutlu yıllar, iyi şanlar."

İngiltere'nin Chelsea takımını çalıştıran Alman teknik adam Thomas Tuchel, "Doğum günün kutlu olsun Fatih Terim. Londra'dan en güzel dileklerimle. Tebrikler. Umarım güzel bir gün olur ve kısa sürede görüşürüz." diye konuştu.

İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, "Merhaba Fatih. Mutlu yıllar. Doğum günün kutlu olsun. İyi şanlar. 'Grande' hoşça kal." dedi.

İtalya'nın Roma takımını çalıştan Portekizli ünlü teknik direktör Jose Mourinho, mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili dostum Fatih, tebrikler. O muhteşem ailenle doğum gününün keyfini çıkar. 48'inci yaş gününü mutlu bir şekilde kutlayabilmek harika. Çünkü 68 olduğuna kimse inanmaz. Sana mutlulukların en fazlasını diliyorum ve mutlu olmak için ihtiyacın olan şey de futbol. O yüzden ne kadar büyük olduğunu göstermeye devam et. Biliyorsun Roma'da büyük bir hayranın ve taraftarın var."

Ünlü Fransız teknik adam Arsene Wenger de mesajında, "Merhaba Fatih. Doğum günün kutlu olsun. Biliyorum her yıl bir yaş gençleşiyorsun. Dikkat et bu hızla gidersen yakında sahaya dönüp oynaman gerekebilir. Bugünün tadını çıkar. Etrafın ailen ve arkadaşların ile sarılmış olsun. Umarım kısa sürede görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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