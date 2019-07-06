Futbol dünyasında "final" krizi

Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’yı karşı karşıya getirecek 2019 Kadınlar Dünya Kupası final maçının başlama düdüğü 7 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'de çalacak. Brezilya ve Peru’nun kozlarını paylaşacağı Copa America finali aynı gün saat 23.00'te, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri arasında oynanacak CONCACAF Gold Cup finaliyse 8 Temmuz Pazartesi sabaha karşı saat 04:00’te başlayacak. 2019 yaz döneminin bu önemli futbol organizasyonlarında final maçlarının aynı güne denk gelmiş olması, hafta başından beri futbol dünyasında tartışılan bir konu.



FIFA, Kadınlar Dünya Kupası’nın final tarihini 18 Eylül 2017’de yapılan tanıtımda duyurmuş, organizasyonun tüm programını ise 2018’in şubat ayında kamuoyuyla paylaşmıştı. Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL), Copa America final maçının tarihini 2018 yılının ortalarında açıklarken, CONCACAF ise Gold Cup finalinin 7 Temmuz’da oynanacağını 2018’in eylül ayında duyurmuştu. Final tarihini en geç açıklayan kurum olan CONCACAF’ın başkanı Victor Montagliani, New York Times’a verdiği röportajda bu çakışmanın "yazı işleri" kaynaklı bir hata olduğunu söyledi. Kadınlar Dünya Kupası organizasyonunun eski bir yöneticisi olduğunu hatırlatan Montagliani, "Bu hatanın bazı taraftarları ve sporcuları ne kadar etkilediğini anlayabiliyorum. Bunu fark ettiğimiz andan itibaren Gold Cup'ın final gününü değiştirmek istedik fakat bunu birçok nedenden ötürü yapamıyoruz." dedi.



Üç finalin de aynı tarihe denk getirilmesini, kadın sporuna bir hakaret olarak gördüğünü söyleyen ABD Kadın Futbol Milli Takımı’nin yıldız ismi Megan Rapinoe, "Bu olay da gösteriyor ki kadın sporuna hem finansal hem de titizlik anlamında erkeklerle aynı davranılmıyor. Kadın sporuna karşı bu direnişi asla anlayamayacağım." sözleriyle, spordaki kadın-erkek eşitsizliğinden yakındı.



Finallerin aynı anda oynanacak olması, maçları televizyon karşısında takip edecek futbolseverlerin sayısını muhtemelen etkilemeyecektir. Ancak bu kadar büyük çaplı ve programı yıllar öncesinden hazırlanılan turnuvalar göz önüne alındığında hatanın boyutu daha da artıyor. Turnuvaların düzenlendiği ülkeler arasındaki saat farkı olmasa, final karşılaşmaların aynı saatlerde başlaması dahi mümkündü. 2019 Kadınlar Dünya Kupası, hem şimdiye kadar ortaya çıkardığı hikâyeler hem de futbolcuların söylemleriyle spor gündeminde bir ağırlığa sahip. Fakat yine de yıldızlarla dolu Brezilya Milli Takımı'nın sahada olacağı bir final maçıyla aynı günde oynanacak olması, Kadınlar Dünya Kupası finalinin medyada daha az yer bulmasına sebep olabilir. Tepkilerini ortaya koyanların da endişesi bu yönde.





Hazırlayan: Arda VATANSEVER