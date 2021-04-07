Futbol dünyasına aşı geliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol dünyasına aşı geliyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Futbol dünyasına aşı geliyor

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün İstanbul'da bir araya geldi.

TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: 'Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak'
TFF ve Kulüpler Birliği'nden aşı kararı: "Alt liglerden üst lige kadar herkes aşı olacak"
Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti
Ay-Yıldızlı takımımız, FIFA Dünya Sıralaması'nda yükselişe geçti

Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu bugün İstanbul'da bir araya geldi. Çeşitli ve önemli konularda toplantı yapan iki tarafın gündemlerinden biri de futbol ailesinin aşılanmasıydı. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in dün Ankara'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüşüp futbolcuları, hakemleri, tesisler ve statlardaki idari personeli  aşılama isteğini iletmesinin ardından bu konu Sağlık Bakanlığı'nda değerlendirmeye alındı.Bugünkü Kulüpler Birliği -TFF toplantısının ardından ise bu talebin olumlu karşılandığı bilgisine ulaşılırken, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise gazetecilere; alt liglerden başlayarak en üst lige kadar tüm futbol ailesine 1 ay içinde aşı yapılacağını söyledi.


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Cahit Özkan Ziya Selçuk Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Bahar Candan İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Cenk Tosun Hakan Kutlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Lirası Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Futbol dünyasına aşı geliyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 17:49:25. #1.15#
title