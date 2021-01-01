Futbol camiasından yeni yıl mesajları

Futbol camiasından birçok kulüp ve futbolcu, sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıl mesajları yayımladı.

Futbol camiasından birçok kulüp ve futbolcu, sosyal medya hesapları üzerinden yeni yıl mesajları yayımladı.

Bazı kulüp ve futbolcuların mesajları şu şekilde:

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı kulüp yaptığı paylaşımda, "Yeni yılın tüm dünyaya sağlık, ülkemiz ve spor camiasına barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni eder, ulusumuz ve tüm camiamız için başarılarla dolu bir yıl olmasını dileriz" açıklamasını yaptı.

TRABZONSPORBordo-mavili kulüp, "Yeni yılınızı en içten dileklerimizle kutlar; 2021'in ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur ve başarı getirmesini temenni ederiz" paylaşımını yaptı.

BEŞİKTAŞSiyah-beyazlı kulüp, "Büyük Beşiktaş ailesine sağlıklı, mutlu, #BeşiktaşlıYıllar" mesajıyla, tüm branşlardaki takım kaptanlarının yeni yıl mesajını içeren bir video paylaştı.

FENERBAHÇESarı-lacivertli kulüp yaptığı paylaşımla, "Tekrar bir arada olabildiğimiz, sağlık ve başarılarla dolu bir yıl olması dileğimizle! Mutlu yıllar Büyük Fenerbahçe Ailesi!" açıklamasında bulundu.

İRFAN CAN KAHVECİMedipol Başakşehir'in milli yıldızı İrfan Can Kahveci ve nişanlısı Gözde Doyran çifti, Galatasaray'ın formda oyuncusu Oğulcan Çağlayan ve sevgilisi Avukat Peri Ispartalı çiftiyle yeni yıla merhaba dedi. Milli futbolcu yaptığı paylaşımın altına, "Sevdiklerinizle sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yeni yıl geçirmenizi diliyorum. Herkesin yeni yılını kutlarım, mutlu yıllar" notunu düştü.

SKRTELTuruncu-lacivertli takımın tecrübeli defans oyuncusu Martin Skrtel ve eşi Barbora Skrtelova çifti yeni yıla Fenerbahçe'nin Çekyalı sol beki Filip Novak ve sevgilisi Katerina Provaznikova ile birlikte girdi. Yaşadığı sakatlık sonra ameliyat olan Skrtel sosyal medyasından, "Mutlu yıllar" açıklamasıyla bir paylaşımda bulundu.

RAFAELBaşakşehir'in Brezilyalı yıldızı Rafael de yılbaşına ailesiyle birlikte girdi. "Mutlu Yıllar. Herkese mutlu bir 2021" notuyla aile fotoğrafını sosyal medyasında paylaştı.

BURAK YILMAZLille'de oynayan milli futbolcu Burak Yılmaz, ailesiyle fotoğraflar paylaşarak, "Sağlık, mutlu, başarılı yıllarımız olsun" paylaşımını yaptı.

HAKAN ÇALHANOĞLUMilan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu ise "Herkese yeni yılda sağlık, mutluluk ve huzur diliyorum" paylaşımı gerçekleştirdi.

MERİH DEMİRALJuventus'da top koşturan milli futbolcu Merih Demiral, "Duygular yaşadığım zor bir yıl oldu. Herkese sevdikleriyle birlikte sağlıklı ve mutlu bir yıl diliyorum" dedi.

YUSUF YAZICILille'de forma giyen A Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ise #Yeniyılamaçları başlığıyla, "1- Avrupa Şampiyonası 2- Ligue 1'de zirve 3- Yoksulluğa son" paylaşımında bulundu.

GÖKHAN GÖNÜLFenerbahçeli, oyuncu Gökhan Gönül ise eşi ve çocuklarıyla birlikte bir fotoğraf paylaşarak, "Tüm umutlarımızın gerçek olduğu, sağlıklı, huzurlu bir yıl olur inşallah" mesajını yazdı.

MERT HAKAN YANDAŞFenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Mert Hakan Yandaş, "Sağlıklı, huzurlı, sarı lacivertli yıllara" mesajını yayınladı.

UĞURCAN ÇAKIRTrabzonspor'un başarılı file bekçisi ise ailesiyle bir fotoğraf paylaşarak, "Dünya ve ülkemiz için zor geçen 2020 yılının bize en güzel armağanı oğlumuz kuzey oldu. 2021'in sağlık ve huzur getirmesini diliyoruz. Mutlu seneler" paylaşımını yaptı.

OZAN KABAKSchalke'de forma giyen A Milli futbolcu Ozan Kabak ise takımının formasıyla olan bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese mutlu ve sağlıklı bir yıl diliyorum" mesajını yazdı.

EMRE TAŞDEMİR

Galatasaraylı futbolcu Emre Taşdemir ise eşiyle birlikte bir fotoğraf paylaşarak, "Yeni yılınız kutlu olsun. İnşallah yeni yılda sağlık, huzur, mutluluk bizlerle olur" mesajını paylaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı