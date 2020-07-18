Futbol camiasından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a tebrik Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor için tebrik mesajı yayımladı. TFF'den yapılan açıklamada, "TFF 1. Lig'de bugün oynanan 34. hafta karşılaşmaları sonucunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 2019-2020 sezonunu ikinci sırada bitirerek Süper Lig'e yükseldi. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u tebrik eder, önümüzdeki sezon Süper Lig'de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı. Galatasaray Kulübünün Twitter hesabında, "TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u başarısından dolayı tebrik ederiz." denildi. Fenerbahçe Kulübü, "Süper Lig'e hoş geldiniz Büyükşehir Belediye Erzurumspor." ifadelerine yer verdi. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Hoş geldiniz Dadaşlar. TFF 1. Ligi 2. sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Erzurumspor'u tebrik ederiz."7 Trabzonspor Kulübünün sosyal medya hesaplarından da "Yeniden hoş geldin Dadaş" paylaşımı yapıldı. Kaynak: AA