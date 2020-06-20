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Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları

TFF 1'inci Lig'de, teknik direktör Yılmaz Vural ile 3 futbolcu dahil 12 ismin koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor için federasyon ve kulüpler geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Futbol camiasından Akhisarspor'a 'geçmiş olsun' mesajları
20.06.2020 15:53 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:53

TFF 1'inci Lig'de, teknik direktör Yılmaz Vural ile 3 futbolcu dahil 12 ismin koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor için federasyon ve kulüpler geçmiş olsun mesajları yayımladı.

Ligde yarınki Altay deplasmanı öncesi koronavirüs şokuyla sarsılan Akhisarspor için yayımlanan geçmiş olsun mesajlarından bazıları şöyle:

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU"Yapılan kontroller sonucunda Covid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü teknik direktörü Yılmaz Vural, teknik ekip, futbolcular ile personellere ve Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."GALATASARAY"Yapılan kontroller sonucu koronavirüs testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."BEŞİKTAŞ"Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor Kulübü futbolcuları, teknik ekibi ve personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."FENERBAHÇE"Covid-19 testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."TRABZONSPOR"Akhisarspor'da COVID-19 testi pozitif çıkan başta Teknik Direktör Yılmaz Vural ve yardımcıları olmak üzere tüm futbolcu ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."DEMİR GRUP SİVASSPOR"Kovid-19 PCR testi pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekibi, futbolcuları ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."AYTEMİZ ALANYASPOR"Covid-19 testi pozitif olan Akhisarspor teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."GÖZTEPE"Geçmiş olsun Akhisarspor. En kısa sürede iyi haberlerinizi bekliyoruz."GAZİANTEP FK"Kavuşturulmuş eller Akhisarspor futbolcularına, teknik heyetine ve personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, en kısa sürede güzel haberler alacağımıza inanıyoruz."FRAPORT TAV ANTALYASPOR"Akhisarspor'un Covid-19 testleri pozitif çıkan üç futbolcusu, iki teknik ekibi ve yedi personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz."YUKATEL DENİZLİSPOR"Covid-19 testleri pozitif çıkan Akhisarspor teknik ekip, futbolcu ve kulüp personellerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz."GENÇLERBİRLİĞİ SK"Akhisarspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, testi pozitif çıkan isimlerin en kısa sürede yeniden sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."ÇAYKUR RİZESPOR"Akhisarspor'da Covid-19 testleri pozitif çıkanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını umuyoruz."HES KABLO KAYSERİSPOR

"Yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testi pozitif olan Akhisarspor Teknik ekibinden 2 kişi, futbolculardan 3 kişi ve kulüp personelinden 7 kişiye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz."


Kaynak: DHA

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