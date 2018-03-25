Futbol: Bölgesel Amatör Ligi

TFF Bölgesel Amatör Ligi 1. Grup'ta Siirt İl Özel İdarespor, Erciş Gençlik Belediyespor'u 2-0 mağlup etti.



Siirt İl Özel İdarespor, Emniyet Genel Müdürlüğünce sporda şiddetin önlenmesi amacıyla başlattığı "Sporda Şiddete Dur de" farkındalık çalışması kapsamında "Bu Maç Sensiz Olmaz" pankartıyla sahaya çıktı.

Siirt Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ev sahibi takımdan Azem Yavuz 55. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

Maçın ikinci yarısında ev sahibi ekip adına farkı ikiye çıkaran gol, 75. dakikada Samet Sami Bank'tan geldi.

Karşılaşma, Siirt İl Özel İdarespor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.