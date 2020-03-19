Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun düzenlediği toplantı Toplantıya katılanlar Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı...
19.03.2020 19:17 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:20
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun düzenlediği toplantı
Toplantıya katılanlar
Bakan Kasapoğlu'nun açıklaması Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi
ANKARA - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile Ankara'da yaptığı toplantının ardından, açıklamada bulundu.
Kaynak: AA