Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi (1)
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Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi (1)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde müsabakaların durdurulduğunu, kararın da bugünden itibaren uyulanacağını söyledi.

19.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:12
Futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelenmesi (1)

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, futbol, basketbol, voleybol ve hentbol liglerinde müsabakaların durdurulduğunu, kararın da bugünden itibaren uyulanacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil ile Ankara'da yaptığı toplantının ardından, açıklamada bulundu.

Dünyada etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede devletin bütün kurumlarının, yayılımın durumuna göre elinden gelen tüm önlemleri, hem hızlı hem de koordineli bir şekilde çalışarak hayata geçirdiğini vurgulayan Kasapoğlu, "Koronavirüs pandemisinin bütün dünyada belki de en çok etkilediği alanların başında spor gelmektedir. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar durdurulmuş, uluslararası organizasyonlar ertelenmiş, etkinlikler iptal edilmiştir." diye konuştu.

İlgili kurumların tamamıyla gerçekleştirilen toplantılarda, alınacak önlemlerin sürekli güncellendiğini ve hızlı şekilde uygulamalar ortaya koymaya azami özen gösterildiğini aktaran Kasapoğlu, bütün tarafların katılımıyla fikirlerin masaya yatırıldığını, analiz edildiğini ve yönlendirmeler ışığında tedbir kararlarının alındığını ifade etti.

Sporda geçen hafta birçok tedbirin hayata geçirildiğini söyleyen Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Liglerin seyircisiz oynatılma kararını ülkemizde sadece bir vaka varken aldık. Avrupa'da bu kararı vaka sayısına göre en erken alan ülkeyiz. Tedbiren uygulanan bu karar, koronavirüs pandemisinin geçtiğimiz haftaki yayılım durumu neticesinde ilgili kurum ve kuruluşlarımızla sürekli istişareler içerisinde alınmıştı."

"Güncelleme söz konusu oldu"

Bakan Kasapoğlu, koronavirüsün mevcut durumu ve günün koşulları dikkate alınarak, daha önceki tebdirlerde güncellemenin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Koronavirüs Değerlendirme Toplantısı'nda ve akabinde yapılan görüşmeler neticesinde hentbol, voleybol, basketbol ve futbol liglerinin tamamının salgına yönelik tedbirler kapsamında ertelenmesine karar verildiğini aktaran Kasapoğlu, "Müsabakalar bugünden itibaren durduruldu." açıklamasını yaptı.

Konuyla ilgili Kulüpler Birliği Vakfı ve federasyonların başkanlarıyla önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Liglerin oynanmayacağı bu zamanın, bütün branşlarda bir irtifa kaybı değil, yenilenme, toparlanma için bir fırsat olduğu kanaatindeyiz. Bu süreçte federasyonlar ile kulüpler, sporcu, antrenör ve diğer çalışanlarının sağlığını korumak için gerekli tüm tedbirleri hassasiyetle yerine getirecektir." değerlendirmesini yaptı.

Federasyonları da üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirme ve planlamalarını eksiksiz yapmaları hususunda talimatlandırdıklarını belirten Kasapoğlu, "Tedbirler kapsamında, zorunlu nedenler dışında sporcular yurt dışına gönderilmeyecek, yurtdışından gelenlerin ise 14 gün kuralına uygun hareket etmeleri sağlanacak. Türkiye, koronavirüs pandemisiyle mücadelede dünyaya örnek olan birkaç ülkeden biri. Bu nedenle sporcularımız, olabilecekleri en doğru adresteler. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak 7 gün 24 saat mücadeleye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Liglerde sürecin nasıl yönetileceğine ilişkin bir soru üzerine Kasapoğlu, "Süreç yönetimi noktasında kimsenin tereddütü olmasın. Özellikle gördüğünüz gibi devletin bütün kurumlarıyla bu süreci en güzel şekilde yönetiyoruz. Bu çerçevenin belirlenmesi ve işletimesi noktasında bir dayanışma anlayışıyla, ortak akılla hareket edeceğiz. Takvimleri, süreçleri birlikte değerlendireceğiz ve sizlerle peyderpey paylaşacağız." yanıtını verdi.

Bakan Kasapoğlu, yurtdışına giden sporculara geri döndüklerinde karantina uygulanıp uygulanmayacağına yönelik soruyu ise, "Sağlık Bakanlığı'mızın koyduğu kurallar çerçevesinde karantina tedbiri hiçbir istisna uygulanmaksızın ciddiyetle devam edecek. Başkanlarla özellikle konuştum, gerek sporcularımız, gerek aileleri, gerekse antrenörler ve çalışanlar herkes karantina uygulaması noktasında güzel bir süreçten geçiyor. Bu sürece hiçbir şekilde kesinti vermeyeceğiz." diye cevapladı.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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