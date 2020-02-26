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Futbol: BAL

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Cizre Serhatspor'u 2-0 mağlup etti.

26.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:48
Futbol: BAL

Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden İl Özel İdarespor, Serhatspor'u 2-0 mağlup etti.


Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İl Özel İdarespor, 19. dakikada Kartal, 43. dakikada Barış ile 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanını 46'ya yükselti.


Maçı Siirt Valisi Ali Fuat Atik da izledi.

Kaynak: AA

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