Futbol: BAL
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Cizre Serhatspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Cizre Serhatspor'u 2-0 mağlup etti.
Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan İl Özel İdarespor, 19. dakikada Kartal, 43. dakikada Barış ile 2-0 öne geçti. Maçta başka gol olmayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.
Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanını 46'ya yükselti.
Maçı Siirt Valisi Ali Fuat Atik da izledi.
Kaynak: AA