Futbol: BAL
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Bağlar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Bağlar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.
Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takımın karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda etkili oynayan Siirt İl Özel İdarespor 84. dakikada Devran'ın attığı golle Bağlar Belediyespor'u 1-0 yendi.
Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanının 28'e yükselti.
Maçı Siirt Valisi Ali Fuat Atik de izledi.