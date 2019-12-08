Futbol: BAL
Haberler » Güncel » Futbol: BAL - Haber

Futbol: BAL

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Bağlar Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

08.12.2019 15:42 | Son Güncelleme: 08.12.2019 15:58
Futbol: BAL

Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden İl Özel İdarespor, Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takımın karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.


İkinci yarıda etkili oynayan Siirt İl Özel İdarespor 84. dakikada Devran'ın attığı golle Bağlar Belediyespor'u 1-0 yendi.


Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanının 28'e yükselti.


Maçı Siirt Valisi Ali Fuat Atik de izledi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler