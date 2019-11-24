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Futbol: BAL

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Muş Menderesspor'u 2-0 mağlup etti.

24.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:34
Futbol: BAL

Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden İl Özel İdarespor, Menderesspor'u 2-0 mağlup etti.


Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takımın karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.


İkinci yarıda etkili oynayan Siirt İl Özel İdarespor 50. dakikada Kemal ve 57. dakikada Devran'ın attığı gollerle Muş Menderespor'u 2-0 yendi.


Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanının 22'ye yükselti.

Kaynak: AA
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