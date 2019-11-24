Futbol: BAL
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Muş Menderesspor'u 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Muş Menderesspor'u 2-0 mağlup etti.
Siirt Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada her iki takımın karşılıklı ataklardan sonuç çıkmayınca ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarıda etkili oynayan Siirt İl Özel İdarespor 50. dakikada Kemal ve 57. dakikada Devran'ın attığı gollerle Muş Menderespor'u 2-0 yendi.
Siirt İl Özel İdarespor bu galibiyetle puanının 22'ye yükselti.