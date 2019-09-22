Futbol: BAL

Futbol: BAL

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Bitlis Özgüzelderespor'u 1-0 mağlup etti.

22.09.2019 16:50
Futbol: BAL

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grup'ta mücadele eden Siirt İl Özel İdarespor, Bitlis Özgüzelderespor'u 1-0 mağlup etti.

Siirt Atatürk Stadı'nda oynanan karşılaşmada Siirt İl Özel İdarespor maçın 20. dakikasında Harun'un attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarı, her iki takımın karşılıklı ataklarından sonuç çıkmayınca maç Siirt Özel İdarespor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Siirt Valisi Ali Fuat Atik ve kulüp yöneticileri maçı tribünde izledi.

Kaynak: AA
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