Futbol Akademisinde 13 Binin Üzerinde Krampon Yetişti

Şehitkamil Belediye Spor Kulübü Futbol Akademisinde yetişen sporcular, yeşil sahada sergilediği performanslarla başarıdan başarıya koşuyor.

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisi, Gaziantep ve Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmaya devam ediyor. Faaliyete geçtiği ilk günden bu yana 13 binin üzerinde sporcuyu yeşil sahayla buluşturan futbol akademisinde eğitim gören sporcular, Şehitkamil Belediye Spor Kulübü formasıyla 6 farklı kategoride mücadele ediyor. Yerel liglerde ve ulusal şampiyonalarda yeşil sahaya şık bir futbol yansıtan yeşil-siyahlı kramponlar, istikrarlı çalışmalar sonrasında profesyonel spor kulüplerinin A takımlarına ve altyapılarına da transfer olma imkanını yakalıyorlar. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin ülke genelinde farklı yaş gruplarına yönelik yaptığı sporcu taramalarında deneyimli teknik adamların projeksiyonuna da takılan Şehitkamilli kramponlar, futbol akademisinde edindikleri spor kültürü ile akademik eğitimleri sonrasında spor camiasına uzun yıllar hizmet etme şansını da yakalıyorlar. Arka arkaya gelen şampiyonluklarla Gaziantep'i başarıyla temsil eden Şehitkamilli genç futbolcular, hedeflerine doğru ara vermeden koşmaya devam ediyorlar.

"Spor kültürüne sahip bireyler yetişiyor"

Şehitkamil Belediyesi Futbol Akademisinde spor kültürüne sahip, centilmen, takım arkadaşlarına ve rakiplerine sevgi, saygıyla yaklaşabilen bireyler yetiştirdiklerini ifade eden Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, "Futbol akademimizde temel hedefimiz; spor kültürüne sahip, centilmen, takım arkadaşlarına, rakiplerine sevgi ve saygı ile yaklaşabilen bireyler yetiştirmek. Bu bilinçle büyüyen çocuklarımız ve gençlerimiz, gelecekte beden eğitimi öğretmeni, antrenör, spor bilim adamları ve spor yöneticileri olarak futbol branşı özelinde Gaziantep ve Türk sporuna hizmet edecekler. Bugüne kadar yetişen sporcu gruplarımızda bu hedefimize ulaştık. Sporcu öğrencilerimizden birçoğu profesyonelliğe giden yolda önemli adımlar attılar. Bu güzel başarılı tabloyu sürekli kılabilmek ve sportif başarıda istikrarı sağlayabilmek adına teknik adamlarımız hummalı çalışmalarını sürdürüyorlar. İlçemize kazandırdığımız 4 farklı stadyum yıl boyunca amatör spor kulüplerimizin hizmetinde. Ben tüm sporcularımıza ve teknik adamlarımıza kariyerleri boyunca başarılar diliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA