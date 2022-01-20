Futbol: Afrika Uluslar Kupası
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda E ve F Grubu'nda 4 maç oynandı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda E ve F Grubu'nda 4 maç oynandı.
Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, E Grubu'nda Fildişi Sahili, Cezayir'i 3-1 yendi. Fildişi Sahili'nin gollerini 22. dakikada Franck Kessie, 39. dakikada İbrahim Sangare ve 54. dakikada Nicolas Pepe atarken, Cezayir'in golünü ise 73. dakikada Sofiane Bendebka kaydetti.
Ekvator Ginesi ise Sierra Leone'i Pablo Ganet Comitre'in 38. dakikada bulduğu gol ile 1-0 yendi.
Bu sonuçlarla, E Grubu'ndan Fildişi Sahili ve Ekvator Ginesi son 16 turuna yükseldi.
Son şampiyon Cezayir, grubu son sırada tamamlayarak kupaya veda etti.
F Grubu'nda ise Gambiya, Tunus'u Ablie Jallow'ın 90. dakikada bulduğu gol ile 1-0 yendi.
Mali ise Moritanya'yı 2-0 yendi. Goller, 2. dakikada İbrahima Kone ve 49. dakikada Massadio Haidara'dan geldi.
Bu sonuçlarla, F Grubu'ndan Gambiya ve Mali son 16 turuna yükseldi.