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Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Futbol: Afrika Uluslar Kupası
AA / Fatih Erel - Haberler | Spor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda 2 maç oynandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda D Grubu'nda 2 maç oynandı.

Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Nijerya, 56. dakikada Sadiq Umar ve 75. dakikada William Troost-Ekong'un golleri ile Gine Bissau'yu 2-0 yendi.

Mısır ile Sudan'ın karşılaştığı maçta Galatasaray'ın Mısırlı futbolcusu Mustafa Muhammed de ilk 11'de görev aldı. Mısır, Sudan'ı Mohamed Abdel Monem'in 35. dakikada bulduğu gol ile 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçlarla, Nijerya ve Mısır son 16 turuna adlarını yazdırdı.

AA / Fatih Erel - Spor Haberleri

Kamerun, Nijerya, Afrika, Mısır, Spor, Haber

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