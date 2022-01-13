Futbol: Afrika Uluslar Kupası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelemeli düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nda iki maç oynandı.

A Grubu'nda oynanan mücadelede Etiyopya'yı ağırlayan turnuvanın ev sahibi Kamerun, rakibini 4-1 mağlup ederek 2'de 2 yaptı ve son 16 turuna yükseldi.

Etiyopya'nın 4. dakikada Dukele Dawa Hotessa ile öne geçtiği karşılaşmada Kamerun'a farklı galibiyeti getiren golleri 8 ve 67. dakikalarda Toko Ekambi, 53 ve 55. dakikalarda da bir dönem Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar attı.

Gruptaki diğer mücadelede Burkina Faso, 39. dakikada Boureima Hassane Bande'nin attığı golle Yeşil Burun Adaları'nı 1-0 yendi. Son maçlar öncesinde iki takımın da üçer puanı bulunuyor.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri

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