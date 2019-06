A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın karşılaşacakları Fransa maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Futbol adına en iyisini yapmaya çalışağız" dedi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 8 Haziran Cumartesi günü Fransa ile oynanacak maç öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, futbolculardan Hakan Çalhanoğlu'nun da katıldığı basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Güneş, "Yarını hayal ediyoruz ama bugünü yaşıyoruz. Önümüzde Fransa maçı var. Gruptaki en büyük rakibimiz, çıkmaya en büyük aday. Futbolcu yetiştiren, Dünya şampiyonu bir ülkeyle oynayacağız. Futbol adına iyi şeyler sunmak istiyoruz. Futbol adına en iyisini yapmaya çalışacağız. Sunacağımız çok şey var. Sonunda 3 puan, 1 puan ne alacağımızı hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

"BİZE YAKIN EN BÜYÜK RAKİP İZLANDA" Güneş, grupta büyük bir çekişmenin yaşandığını belirterek, "Grupta bir çekişme var. Bize yakın en büyük rakip İzlanda. Biz bu maçı kazanmak istiyoruz. Sonuç ne olursa olsun İzlanda maçı önemli. Bizim asıl rakibimiz o olacak. Oynayacağımız futbol neleri yaptığımızı gösterecek. Oynadığımız rakibin oyuncuları iyi oyuncular. Biz de her iki yönlü oynamaya çalışacağız. Benim kendi döneminde oynayacağım en güçlü takımla oynayacağız. Bunu değerlendireceğiz. Takım savunmasını iyi yapıp kontraya iyi çıkabilen, her üç bölge başarılı olan bir takıma karşı üç bölgede de iyi işler yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"MAÇI KAYBETSEK BİLE KAZANACAĞIMIZ ÇOK ŞEY VAR" Deschamps'ın iyi bir teknik adam olduğunu söyleyen Güneş, "Deschamps, futbolcu ve antrenör olarak iyi birisi. Takımında da çok başarılı. Bir antrenör için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak, Dünya Kupası'nı almak, üst seviye işler yapmak gurur verici. Biz kendimizi anlatıyoruz. Ne anlatırsak anlatalım kağıt üzerindeki açığı bir günde kapatamayız. Fransa'nın yeri belli, bizim yerimiz belli. Ama bu teslimiyet değil. Kaybedecek bir şeyimiz yok. Maçı kaybetsek bile kazanacağımız çok şey var. Bir puana da olumlu bakıyorum" diye konuştu. Okay Yokuşlu, Cenk Tosun, Ozan Kabak, Emre Belözoğlu gibi isimlerin yarın oynamayacağını söyleyen Güneş, "Dorukhan da bugün idmana çıkacak. Duruma göre olmayabilir. Rakibin iyi bir kadrosu var. Uzun zamandır aynı kadroyla oynuyorlar. En fazla 1-2 değişiklik oluyor. Oyun istikrarıyla başarıyı yakaladı. Takım bana göre belli değil. Çıkacak bütün oyuncuların yüzde yüzünü vereceğini düşünüyorum. Cenk hücumda oturmuştu. Solda da ileri gidip gelmede katkısı vardı. Bugün konuşmak için erken, yarın her şeyi göstereceğiz" dedi.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "YARINKİ MAÇ BİZİM İÇİN ÖNEMLİ" Fransa maçının kendileri için önemli olduğuna dikkat çeken Hakan Çalhanoğlu ise, "Yarınki maç bizim için önemli. Fransa'nın iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Kaliteli oyuncuları var. Bu maçı çok bekledik. 2 galibiyetle başladık, bu bizim için çok iyi. Bir alışkanlık olması lazım. Kaybetmekten nefret etmemiz gerekiyor. İnşallah yarın Konya halkıyla beraber galibiyet alırız. Her puan bizim için önemli, onun içi yarın kaybetmememiz lazım. Bizim rakiplerimizin bu takımlar olması lazım. Brezilya, Fransa, Hırvatistan gibi ülkelerle kafa kafaya oynamamız gerekiyor. Her ülkeye saygımız sonsuz. Takımda herkes kaliteli oyuncu. Büyük takımlarla oynayınca daha çok motive oluyorsunuz. Yarın için de iyi motiveyiz. Hocamızla birlikte rakibi iyi analiz ettik. İnşallah iyi bir maç olacak" diye konuştu. Takıma güvendiğini belirten Hakan Çalhanoğlu, "Büyük oyunculara karşı oynamak, sende göstermek istersin. Onlar büyük oyuncu, kaliteli. Bizim takımda da kaliteli oyuncular var. Ben kendime ve arkadaşlarıma güvendiğim için söyledim. Hata yaparak öğreneceğiz. Hoca da bizi yardımcı oluyor. Video analiz yapıyoruz. Büyük takımla karşı oynarken en iyisini vermen lazım" dedi. Basın toplantısının ardından ay-yıldızlılar, bu müsabaka öncesindeki son çalışmasını Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda yaparak kampa girdi.

(İbrahim Yetkin - Ramazan Çetin/İHA)

Kaynak: İHA