07.08.2019 23:39

Futbol adamı, denizde yüzerken kalp krizi geçirip öldü

ANKARA Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (AASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), tatil için geldiği Bartın'ın İnkum'da denizde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde İnkum tatil beldesinde yaşandı. Ankara'da tatile gelen Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı aynı zamanda TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer, serinlemek için arkadaşıyla denize girdi. Bir süre sonra denizde fenalaşan Akyer'i arkadaşı kumsala çıkardı. Haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer'i yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayata döndüremedi. Akyer'in cenazesi morga kaldırıldı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu resmi internet sitesinde başsağlığı mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

'19 Mayısın Bayram abisi, amatör futbolun duayeni, Ankara amatör sporunun gerçek emektarlarından, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı, TFF Ankara İl Temsilcisi Yardımcısı Bayram Akyer geçirdiği kalp krizi sonucu hakkın rahmetine kavuşmuştur. Ailesinin ve Ankara spor camiamızın başı sağolsun.?

Kaynak: DHA