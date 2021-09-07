Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Stat: BİTCİ TimsahHakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Yusuf Can Esendemir, Ravil Tagir, Evren Eren Elmalı, Ali Kaan Güneren, Umut Güneş, Gökdeniz Bayrakdar, Ömer Faruk Beyaz, Barış Alper Yılmaz, Ali Akmanİskoçya: Sinclair,...

Stat: BİTCİ Timsah

Hakemler: Igor Pajac, Bojan Zobenica, Ivan Mihalj (Hırvatistan)

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Yusuf Can Esendemir, Ravil Tagir, Evren Eren Elmalı, Ali Kaan Güneren, Umut Güneş, Gökdeniz Bayrakdar, Ömer Faruk Beyaz, Barış Alper Yılmaz, Ali Akman

İskoçya: Sinclair, Mayo, Welsh, Doig, Ramsay, Williamson, Middleton, Kelly, Kennedy, Scott, Montgomery

Gol: Dk. 8 Middleton (İskoçya)

Sarı kartlar: Dk. 28 Umut Güneş, Dk. 40 Ömer Faruk Beyaz (Türkiye), Dk. 34 Montgomery, Dk. 37 Doig, Dk. 40 Williamson (İskoçya)

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu ikinci maçında Ümit Milli Futbol Takımı, İskoçya karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

8. dakikada İskoçya ilk tehlikeli pozisyonunu gole çevirdi. Konuk ekibin hızlı gelişen atağında Middleton'ın sert vuruşu kaleci Ersin Destanoğlu'ndan sekerek sol kanattaki Montgomery'in önünde kaldı. Montgomery'in iyi kontrolün ardından yaptığı ortada penaltı noktası civarında tekrar topla buluşan Middleton'un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

16. dakikada milliler beraberlik fırsatı yakaladı. Sağ kanattan hızla kat eden Ali Kaan Güneren, topu ceza sahası içine kadar taşıdıktan sonra yerden sert bir orta yaptı. Paralel giderek kaleciyi de geçen topa son anda Ramsay müdahale ederek mutlak gol pozisyonunu önledi.

45. dakikada milli takım bir kez daha beraberlik şansını değerlendiremedi. Hızlı gelişen atakta Umut Güneş'in sol kanattan yaptığı ortada bir anda ceza alanı içinde boş kalan Bünyamin Balcı'nın rahat pozisyonda yaptığı vuruş kalenin üstünden auta çıktı.

İlk yarı, İskoçya'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler Spor
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