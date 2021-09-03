Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
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Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri

Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri
Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin - Haberler | Spor

Stat: BİTCİ TimsahHakemler: Adam Farkas, Balasz Szert, Balasz Szalai (Macaristan)Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Doğucan Haspolat, Umut Güneş, Barış Alper Yılmaz, Ömer Faruk Beyaz, Gökdeniz Bayrakdar, Ali AkmanBelçika: Vandevoordt,...

Stat: BİTCİ Timsah

Hakemler: Adam Farkas, Balasz Szert, Balasz Szalai (Macaristan)

Türkiye: Ersin Destanoğlu, Bünyamin Balcı, Furkan Bayır, Ravil Tagir, Cemali Sertel, Doğucan Haspolat, Umut Güneş, Barış Alper Yılmaz, Ömer Faruk Beyaz, Gökdeniz Bayrakdar, Ali Akman

Belçika: Vandevoordt, Pletinckx, Kana, Theate, Siquet, Verschaeren, Onana, Raskin, Sardella, Openda, Ketelaere

Gol: Dk. 31 Openda (Belçika)

Sarı kartlar: Dk. 12 Onana, Dk. 40 Verschaeren (Belçika)

2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri I Grubu'nda Ümit Milli Futbol Takımı, Belçika karşısında ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

11. dakikada Belçika gole yaklaştı. Sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe doğru gönderilen topa Pletinckx dokunurken, yan direğe çarpan meşin yuvarlak oyun alanına döndü.

17. dakikada gelişen Belçika atağında, yan çizgiye doğru depar atan Ketelaere, sert bir şut çekti. Kaleci Ersin Destanoğlu, meşin yuvarlağa müdahale ederek gole izin vermedi.

31. dakikada Belçika öne geçti. Savunmadan atılan uzun topu kontrol eden Openda, sol taraftan ceza alanına girdi. Openda, açısı dar olmasına rağmen yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

44. dakikada sağ kanatta topla buluşan Gökdeniz Bayrakdar, ceza sahası dışından şutunu çekti. Kaleci Vandevoordt gole izin vermedi.

45. dakikada milli takım bir kez daha beraberlik golüne yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Bünyamin Balcı, ceza alanı içindeki Ali Akman'ı ara pasıyla iyi gördü. Topu iyi kontrol eden Ali Akman'ın vuruşunda, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

İlk yarı, Belçika'nın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sergen Sezgin

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Futbol: 2023 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Haberler Spor
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