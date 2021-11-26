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Futbol: 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol: 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'ya deplasmanda 8-0 yenildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki dördüncü maçında Almanya'ya deplasmanda 8-0 yenildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Braunschweig kentinde yer alan Eintracht Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini Kezban Tağ (kendi kalesine), Lea Schüller (3), Jule Brand, Laura Freigang, Sjoeke Nüsken ve Klara Bühl kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, grubundaki beşinci maçını 30 Kasım Salı günü Mersin Stadı'nda İsrail ile yapacak.

A Milli Takım, grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.

A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

A Milli Takımımız için kura günü! Bu turu geçersek gerisi kolay

 A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70 yenildi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70 yenildi.

AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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