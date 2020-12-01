Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 1
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Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 1

01.12.2020 19:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 21:41

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'ndaki son maçında Rusya'ya 2-1 yenildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksinde oynanan maçı, Portekiz Futbol Federasyonundan Sandra Braz Bastos, Olga Almeida ve Sandrine Gonçalves Santos hakem üçlüsü yönetti.

Karşılaşmada ay-yıldızlı takımın golünü 55. dakikada Derya Arhan attı. Rusya'nın gollerini ise 29. dakikada Anna Belomyttseva ve 45. dakikada Marina Fedorova kaydetti.

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Ay-yıldızlı ekip, A Grubu'nda oynadığı 10 maçta 5 puan topladı ve turnuvadan elendi.

Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 1
Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 1
Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 1
Futbol: 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Türkiye: 1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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