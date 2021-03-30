Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak YılmazLetonya: Steinbors, Fjodorovs,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Daniel Stefanski, Konrad Sapela, Michal Obukowicz (Polonya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Caner Erkin, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Letonya: Steinbors, Fjodorovs, Cernomordijs, Oss, Jurkovskis, Tobers, Emsis, Savalnieks, Ikaunieks, Ciganiks, Uldrikis

Goller: Dk. 2 Kenan Karaman, Dk. 33 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 35 Savalnieks (Letonya)

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda konuk ettiği Letonya karşısında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

2. dakikada ay-yıldızlı ekip öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'nun pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Kenan Karaman, yerden ve düzgün bir vuruşla topu yakın direğin dibinden ağlara gönderdi: 1-0.

21. dakikada Çağlar Söyüncü, rakip yarı alanda kaptığı topu bekletmeden Hakan Çalhanoğlu'na aktardı. Milli futbolcu, pasını ceza sahası içine koşu yapan Kenan Karaman'a verdi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı alan Kenan'ın uzak köşeye vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

22. dakikada Burak Yılmaz'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda buluşan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda kaleci Steinbors topu kontrol etti.

24. dakikada soldan Ciganiks'in kullandığı kornerde Cernomordijs'in kafayla indirdiği top altıpas gerisindeki Uldrikis'te kaldı. Bu oyuncunun uygun durumdaki vuruşunda araya giren ay-yıldızlı savunma oyuncuları mutlak bir tehlikeyi önledi.

33. dakikada A Milli Takım, farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Caner Erkin'in çıkardığı sert şutta savunmanın da müdahale ettiği top üst direğe çarparak kornere gitti. Caner'in sağdan kullandığı kornerde savunmanın kafayla ceza sahası dışına gönderdiği meşin yuvarlağa gelişine Hakan Çalhanoğlu vurdu. Yerden giden ve kalabalık oyuncu grubunun arasından geçen top ağlarla buluştu: 2-0.

35. dakikada Letonya farkı 1'e indirdi. Soldan topla hareketlenerek ceza sahasına giren Jurkovskis, meşin yuvarlağı kale sahasına gönderdi. Kaleci Uğurcan Çakır ve savunmayı geçen topa arka direkte Savalnieks vurdu. Meşin yuvarlak uzak kale direğine de çarparak ağlara gitti: 2-1.

37. dakikada Burak Yılmaz'ın ceza sahası yayı gerisinden kullandığı serbest vuruşta top yandan auta gitti.

Müsabakanın ilk yarısı ay-yıldızlı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay