Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

Stat: La RoseladaHakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)Norveç: Rune Jarstein, Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, Erling Haaland, Alexander SörlothTürkiye:...

Stat: La Roselada

Hakemler: Alejandro Hernandez, Teodoro Sobrino, Raul Cabanero (İspanya)

Norveç: Rune Jarstein, Stian Gregersen, Kristo Ajerffer, Birger Meling, Julian Ryerson, Patrick Berg, Martin Odegaard, Fredrik Midtsjö, Muhamed Elyounoussi, Erling Haaland, Alexander Sörloth

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz

Goller: Dk. 4 Ozan Tufan, Dk. 28 Çağlar Söyüncü (Türkiye)

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Norveç karşısında ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

4. dakikada sol kanattan gelişen A Milli Takım'ın ilk atağında Yusuf Yazıcı'nın ortasında ceza sahası içinde buluştuğu topa güzel vuran Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1

11. dakikada uzun pasla gelişen Norveç atağında topla buluşan Haaland'ın pasında Sörloth topu ağlara gönderse de İspanyol hakem pozisyonun ofsayt olmasından dolayı golü geçersiz saydı.

19. dakikada Norveç'in sağ kanattan atağında Ryerson'un ceza sahası içinde yarattığı tehlikeli pozisyonu savunma önleyerek, topu uzaklaştırdı.

26. dakikada Norveç'in sol kanattan atağında, ilk vuruşunda defanstaki iki futbolcumuzdan dönen topu izleyen Sörloth'un ikinci kez sert vuruşunda top sol direkten döndü.

28. dakikada A Milli Takımı'nın sağ taraftan Yusuf Yazıcı ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında çok iyi yükselen Çağlar Söyüncü kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek farkı ikiye çıkardı: 0-2

30. dakikada sol kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından Norveç ceza sahasının sağ köşesinde topla buluşan Ozan Tufan'ın müsait durumda olmasına rağmen kötü vurarak topu auta gönderdi.

36. dakikada Norveçli futbolcu Elyounoussi'nin iki futbolcumuzu geçerek ceza sahasında vurduğu top sağ direğin yanından dışarı çıktı.

41. dakikada Norveçli futbolcu Haaland'ın sol kanattan geliştirdiği atakta yerden kale önüne ortasında kaleci Uğurcan Çakır yatarak topu kurtardı.

43. dakikada gelişen kontra atağımızda ceza sahasında rakibini geçen ve kaleci ile karşı karşıya kalan Yusuf Yazıcı'nın vuruşunda kaleci Jarstein son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi.

Müsabakanın ilk yarısı A Milli Takım'ın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli