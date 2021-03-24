Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Michael Oliver, Stuart Burt, Simon Bennett (İngiltere)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan (Dk. 64 Taylan Antalyalı), Yusuf Yazıcı (Dk. 64 Caner Erkin), Hakan Çalhanoğlu (Dk. 78 Enes Ünal), Kenan Karaman (Dk. 78 Kaan Ayhan), Burak Yılmaz (Dk. 90 Deniz Türüç)

Hollanda: Krul, Tete (Dk. 69 Dumfries), de Ligt, Blind (Dk. 82 Gravenberch), Wijndal (Dk. 82 Van Aanholt), de Roon (Dk. 62 Luuk de Jong), Wijnaldum, Frenkie de Jong, Malen (Dk. 69 Klaassen), Berghuis, Depay

Goller: Dk. 15, 35 (Penaltıdan) ve 81 Burak Yılmaz, Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu (Türkiye), Dk. 75 Klaassen, Dk. 76 Luuk de Jong (Hollanda)

Sarı kartlar: Dk. 32 Kenan Karaman, Dk. 36 Ozan Tufan, Dk. 52 Burak Yılmaz, Dk. 72 Umut Meraş, Dk. 90+4 Ozan Kabak (Türkiye), Dk. 50 Wijnaldum (Hollanda)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında ağırladığı Hollanda'yı 4-2 mağlup etti.

46. dakikada A Milli Takım farkı 3'e çıkardı. Umut Meraş'ın pasında topla buluşan Hakan Çalhanoğlu, uzak mesafeden şutunu çekerken, yerden de seken meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 3-0.

58. dakikada ceza sahasına yakın mesafeden kullanılan serbest vuruşta, Berghuis'un şutunda top yandan dışarı çıktı.

62. dakikada Tete sağdan ceza sahasına girip Wijndal'a pasını çıkardı. Bu oyuncun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak üstten kornere gitti.

63. dakikada Ozan Kabak'ın kendi yarı alanından pasına orta sahadan koşu yapan Ozan Tufan, topu ceza sahası içine kadar sürüp şutunu çekti ancak meşin yuvarlak defansın müdahalesiyle kornere gitti.

75. dakikada Hollanda farkı 2'ye indirdi. Depay'ın soldan pasında ceza sahası içinde topu şık bir şekilde kontrol eden Klaassen, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-1.

76. dakikada Hollanda 2. golü buldu. Depay'ın soldan ortasında Luuk de Jong altı pas içinde topa kafayı vurdu, Uğurcan'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-2.

81. dakikada A Milli Takım farkı tekrar 2'ye çıkardı. Burak Yılmaz, kullandığı serbest vuruşta topu şık bir şutla ağlara gönderdi: 4-2.

90+4. dakikada de Ligt, Ozan Kabak'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Michael Oliver penaltı noktasını gösterdi. Depay'ın penaltıdan vuruşunda kaleci Uğurcan topu iki hamlede kontrol etti.

A Milli Takım, karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük