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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri

AA, Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 11. maçlar oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 11. maçlar oynandı.

8 takımın tek grupta mücadele ettiği CONCACAF Elemeleri'ne, 4 karşılaşmayla devam edildi.

Namağlup lider Kanada, 66. dakikada Beşiktaş'ta forma giyen Atiba Hutchinson, 90+3. dakikada ise Jonathan David'in ağlar sarsmasıyla deplasmanda El Salvador'u 2-0 yendi.

Yine Beşiktaş'ta forma giyen Cyle Larin'in ortasına vurmak isterken yere düşen Atiba'nın sırtına çarparak kaza sonucu filelerle buluşan gol, maçın unutulmaz anları arasına girdi.

ABD, ağırladığı Honduras'ı, 8. dakikada Weston McKennie, 37. dakikada Walker Zimmerman ve 67. dakikada Christian Pulisic'in golleriyle 3-0 yendi.

Meksika, konuk ettiği Panama'yı 80. dakikada penaltıdan Raul Jimenez'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Gruptaki diğer karşılaşmada ise Kosta Rika, deplasmanda Jamaika'yı 62. dakikada Joel Campbell'in fileleri sarsmasıyla 1-0'lık skorla geçti.

Üç haftası kalan elemelerde, puanını 25'e yükselten lider Kanada, Dünya Kupası vizesi için büyük avantaj yakaladı. 21 puanlı takımlardan ABD 2'nci, Meksika 3'üncü sırada yer aldı. Bu iki takımı, 17 puanı bulunan Panama takip etti.

Elemelerde ilk 3'e giren ekipler, Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Orta Amerika, Futbol, Spor, Haber

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