Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) Elemeleri final turunda 4 maç oynandı.

Tek grupta 8 takımın yer aldığı CONCACAF Elemeleri'ne 4 karşılaşmayla devam edildi.

Final turunda namağlup lider durumda olan Kanada, Honduras'ı da deplasmanda 2-0 yendi. Goller, 10. dakikada Denil Maldonado'dan (kendi kalesine) ve 73. dakikada Jonathan David'ten geldi.

Maçta, Beşiktaş'ın futbolcularından Atiba Hutchinson, 90 dakika sahada kalırken Cyle Larin ise 57. dakikada oyuna girdi.

ABD ise evinde El Salvador'u 1-0 yendi. Maçın tek golü, 52. dakikada Antonee Robinson'dan geldi.

Final turundaki diğer maçlarda ise Meksika, deplasmanda Jamaika'yı 2-1 yenerken Kosta Rika ise evinde Panama'yı 1-0 mağlup etti.

Grupta, 19 puanlı lider Kanada'nın ardından ABD 18, Meksika 17 ve Panama 14 puanla ilk 4 içinde yer alıyor.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu Elemeleri 'nde ilk 3'e girecek ekipler, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 4. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.

Sonuçlar:

ABD: 1 - El Salvador: 0

Jamaika: 1 - Meksika: 2

Honduras: 0 - Kanada: 2

Kosta Rika: 1 - Panama: 0