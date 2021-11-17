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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D, E ve G gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D, E ve G gruplarında son karşılaşmalar yapıldı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak takımların belirlendiği elemelerin son gününde D, E ve G gruplarındaki maçlar oynandı.

Hollanda, sahasında Norveç'i 2-0 yenerek G Grubu'nu birinci sırada tamamladı ve Avrupa kıtasından Dünya Kupası'na direkt katılma hakkı kazanan son takım oldu. Türkiye, gruptaki son maçında Karadağ deplasmanında 2-1 galip geldi ve ikinci sırayı alarak play-off'lara kaldı.

D Grubu'nda Dünya Kupası biletini önceden alan Fransa, son maçta konuk olduğu Finlandiya'yı 2-0 mağlup etti. Ukrayna ise Bosna Hersek deplasmanında 2-0 kazandı ve ikinci olarak play-off bileti aldı.

Son hafta öncesi Dünya Kupası'nı garantileyen Belçika, E Grubu'nda Galler'e konuk olduğu maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla Galler, grup ikincisi olarak play-off'a yükseldi.

Bu üç grupta alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

D Grubu

Finlandiya-Fransa: 0-2

Bosna Hersek-Ukrayna: 0-2

OGBMAYAvP
Fransa85301831518
Ukrayna8260118312
Finlandiya83231010011
Bosna Hersek8143912-37
Kazakistan8035520-153

E Grubu

Galler-Belçika: 1-1

Çekya-Estonya: 2-0

OGBMAYAvP
Belçika86202561920
Galler8431149515
Çekya8422149514
Estonya8116921-124
Belarus8107724-173

G Grubu

Cebelitarık-Letonya: 1-3

Hollanda-Norveç: 2-0

Karadağ-Türkiye: 1-2

OGBMAYAvP
Hollanda107213382523
Türkiye1063127161121
Norveç10532158718
Karadağ103341415-112
Letonya102351114-39
Cebelitarık100010443-390

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AA / Mutlu Demirtaştan - Spor Haberleri

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