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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar yapıldı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk gününe, J Grubu maçlarıyla devam edildi.

Kuzey Makedonya, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın fileleri 2 kez havalandırdığı maçta, ağırladığı İzlanda'yı 3-1 yendi.

Bu sonuçla 2. sıradaki yerini koruyan Kuzey Makedonya, play-off'larda oynamaya hak kazandı.

Grup liderliğini daha önce garantileyen Almanya, Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı Ermenistan deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Romanya da konuk olduğu Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti.

J Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
Almanya109013643227
Kuzey Makedonya1053223111218
Romanya10523138517
Ermenistan10334920-1112
İzlanda102351218-69
Lihtenştayn10019234-321

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AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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