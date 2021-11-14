Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar yapıldı.
2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar yapıldı.
Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk gününe, J Grubu maçlarıyla devam edildi.
Kuzey Makedonya, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın fileleri 2 kez havalandırdığı maçta, ağırladığı İzlanda'yı 3-1 yendi.
Bu sonuçla 2. sıradaki yerini koruyan Kuzey Makedonya, play-off'larda oynamaya hak kazandı.
Grup liderliğini daha önce garantileyen Almanya, Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı Ermenistan deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.
Romanya da konuk olduğu Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti.
J Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|Puan
|Almanya
|10
|9
|0
|1
|36
|4
|32
|27
|Kuzey Makedonya
|10
|5
|3
|2
|23
|11
|12
|18
|Romanya
|10
|5
|2
|3
|13
|8
|5
|17
|Ermenistan
|10
|3
|3
|4
|9
|20
|-11
|12
|İzlanda
|10
|2
|3
|5
|12
|18
|-6
|9
|Lihtenştayn
|10
|0
|1
|9
|2
|34
|-32
|1
Dünya Kupası Elemeleri G grubunda yer alan #BizimÇocuklar 'ın dün akşam oynanan maçlar sonrası gruptan çıkma şansı sizce nedir? ?????? #AMilliTakim #Türkiye— Haberler (@Haberler) November 14, 2021
AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri