Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftasının ilk gününe, J Grubu maçlarıyla devam edildi.

Kuzey Makedonya, bir dönem Fenerbahçe forması giyen Eljif Elmas'ın fileleri 2 kez havalandırdığı maçta, ağırladığı İzlanda'yı 3-1 yendi.

Bu sonuçla 2. sıradaki yerini koruyan Kuzey Makedonya, play-off'larda oynamaya hak kazandı.

Grup liderliğini daha önce garantileyen Almanya, Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan'ın 2 gol attığı Ermenistan deplasmanından 4-1 galip ayrıldı.

Romanya da konuk olduğu Lihtenştayn'ı 2-0 mağlup etti.

J Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle: