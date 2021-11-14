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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

AA / Hüseyin Burak Demirer - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar oynandı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 10. ve son karşılaşmalar oynandı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin son haftası, H Grubu maçlarıyla başladı.

Grup liderinin belli olacağı mücadelede, 2018 Dünya Kupası'nın finalisti Hırvatistan, Rusya'yı ağırladı.

Kudryashov'un 81. dakikada kendi kalesine attığı golle müsabakayı 1-0 kazanan Hırvatistan, Katar 2022 biletini aldı. Son karşılaşmaya lider başlayan Rusya ise 2. olarak play-off'lara kaldı.

Gruptaki diğer mücadelelerde Slovakya, deplasmanda Malta'yı 6-0, Slovenya da sahasında Kıbrıs Rum Kesimi'ni 2-1 yendi.

H Grubu'ndaki son maçların ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAv.Puan
Hırvatistan107212141723
Rusya107121961322
Slovakya103521710714
Slovenya104241312114
Kıbrıs Rum Kesimi10127421-175
Malta10127930-215

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AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor Haberleri

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