Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

Stat: VictoriaHakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)Cebelitarık: Coleing, Britto (Dk. 34 Pons), Mouelhi, Chipolina, Torrilla, Valarino, Wiseman, Sergeant, Hernandez (Dk. 69 Coombes), de Barr (Dk. 73 Styche), RonanTürkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk.

Stat: Victoria

Hakemler: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)

Cebelitarık: Coleing, Britto (Dk. 34 Pons), Mouelhi, Chipolina, Torrilla, Valarino, Wiseman, Sergeant, Hernandez (Dk. 69 Coombes), de Barr (Dk. 73 Styche), Ronan

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik (Dk. 46 Hakan Çalhanoğlu), Çağlar Söyüncü (Dk. 81 Rıdvan Yılmaz), Kaan Ayhan, Mert Müldür, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Kenan Karaman), Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü, Efecan Karaca, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 66 Merih Demiral), Enes Ünal (Dk. 46 Halil Dervişoğlu)

Goller: Dk. 54 Halil Dervişoğlu, Dk. 65 Hakan Çalhanoğlu, Dk. 83 Kenan Karaman (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 3 Britto, Dk. 36 de Barr (Cebelitarık), Dk. 16 Orkun Kökçü (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti.

46. dakikada Cebelitarık gole çok yaklaştı. de Barr'ın ceza yayı üstünden şutunda kaleci Uğurcan'ın da parmaklarının ucuna da değen top yan direkten döndü. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

54. dakikada milli takım öne geçti. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı pasla ceza sahasında topla buluşan Halil, sol ayağıyla sert vurdu, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

65. dakikada milli takım farkı 2'ye yükseltti. Efecan'la paslaşan Hakan Çalhanoğlu, rakip ceza sahasına yaklaştı, ceza yayı önünden çok sert vurdu ve topu köşeden ağlara yolladı: 0-2.

68. dakikada ay-yıldızlı ekibin gelişen atağında Yusuf'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kenan, açısını düzeltip yerden şutunu attı, meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.

78. dakikada Cebelitarık gole yaklaştı. Pons'un sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte yükselen Chipolina kafayı vurdu, Uğurcan yattı ve topu köşeden çıkardı. Boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

83. dakikada milli takım 3. golünü buldu. Mert Müldür'ün sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topu kontrol eden Kenan Karaman dönerek vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-3.

89. dakikada Halil Dervişoğlu'nun kaptığı topu Yusuf Yazıcı rakip ceza sahasına giren Hakan Çalhanoğlu'na gönderdi. Hakan dar açıdan aşırtma bir vuruş yaptı, yan direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Sonrasında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Müsabaka ay-yıldızlı ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti
2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Türkiye, deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etti
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 5. maçında deplasmanda Cebelitarık'ı 3-0 yendi.
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