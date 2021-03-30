Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
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Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun gol attığı maçta deplasmanda Lüksemburg'u 3-1 yendi.

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2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Portekiz, Cristiano Ronaldo'nun gol attığı maçta deplasmanda Lüksemburg'u 3-1 yendi.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin üçüncü haftasının ilk gününde, A, E, G ve H gruplarında 10 karşılaşma oynandı.

A Milli Takım'ın konuk ettiği Letonya ile 3-3 berabere kaldığı G Grubu'nun diğer maçlarında Hollanda, konuk olduğu Cebelitarık'ı 7-0, Norveç ise deplasmanda Karadağ'ı 1-0 yendi.

Hollanda'nın gollerini 42. dakikada Berghuis, 55. dakikada Luuk de Jong, 61. ve 88 dakikalarda Depay, 62. dakikada Wijnaldum, 64. dakikada Malen ve 85. dakikada Van de Beek kaydetti.

Norveç ise 35. dakikada eski Trabzonsporlu Alexander Sörloth'un ağları sarsmasıyla Karadağ karşısında 3 puana uzandı.

Grupta 7 puanlı Türkiye liderliğini sürdürürken, 6 puana sahip takımlardan sırasıyla Hollanda, Karadağ ve Norveç, averaj farkıyla ilk 4 içinde yer aldı.

Öne çıkan maçlarda, A Grubu'nda Portekiz, geriye düştüğü mücadelede konuk olduğu Lüksemburg'u 45+2. dakikada Diogo Jota, 51. dakikada Ronaldo ve 80 dakikada Joao Palhinha'nın golleriyle 3-1 mağlup etti. 87. dakikada Chanot'un ikinci sarıdan kırmızı kart gördüğü Lüksemburg'un tek golü, 30. dakikada Rodrigues'ten geldi.

E Grubu'nda ise Belçika, ağırladığı Belarus'u 8-0 yendi.

Üçüncü hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Azerbaycan-Sırbistan: 1-2

Lüksemburg-Portekiz: 1-3

E Grubu:

Belçika-Belarus: 8-0

Galler-Çekya: 1-0

G Grubu:

Cebelitarık-Hollanda: 0-7

Karadağ-Norveç: 0-1

Türkiye-Letonya: 3-3

H Grubu:

Kıbrıs Rum Kesimi-Slovenya: 1-0

Slovakya-Rusya: 2-1

Hırvatistan-Malta: 3-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

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