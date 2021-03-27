Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftasında Hollanda, konuk ettiği Letonya'yı 2-0 yendi.

Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başladı
Türkiye, tarihinde ilk kez Dünya Kupası elemelerine 2'de 2 yaparak başladı
Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'da ilk resmi golünü attı
Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'da ilk resmi golünü attı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftasında Hollanda, konuk ettiği Letonya'yı 2-0 yendi.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasına, E, G ve H gruplarında TSİ 20.00'de başlayan 4 maçla devam edildi.

A Milli Takım'ın, Ozan Tufan (2) ve Çağlar Söyüncü'nün attığı gollerle deplasmanda Norveç'i 3-0 yendiği G Grubu'nun diğer karşılaşmasında, Hollanda, Letonya'yı ağırladı.

55 bin kapasiteli Amsterdam Arena'da oynanan ve yaklaşık 5 bin Hollandalı taraftarın tribünden takip ettiği karşılaşmayı yöneten Fransız Stephanie Frappart, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçti.

Ev sahibi ekip Hollanda, 32. dakikada Berghuis ve 69. dakikada Luuk de Jong'un golleriyle mücadeleyi 2-0 kazandı.

Türkiye, iki maç sonunda topladığı 6 puanın ardından aynı puana sahip Karadağ'ı geçerek G Grubu'nda averaj farkıyla liderlik koltuğuna oturdu.

H Grubu'nda Hırvatistan, konuk ettiği Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35. dakikada Pasalic'in golüyle 1-0 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin yıldız oyuncularından Real Madridli Luka Modric, Hırvatistan formasını 135. kez giyerek eski futbolcu Darijo Srna'yı geride bıraktı ve milli takımda en çok görev alan oyuncu oldu.

E Grubu'nda Belarus, konuk ettiği Estonya'yı 4-2 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerini, biri penaltıdan olmak üzere 45. ve 83. dakikalarda Lisakovich, 64. dakikada Kendysh ve 81. dakikada Savitski attı. Oigus'un 77. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek 10 kişi bıraktığı Estonya'nın gollerini ise 31. ve 55. dakikalarda Henri Anier kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Binnur Kaya Jason Statham Kıvanç Tatlıtuğ Uraz Kaygılaroğlu
Spor Hakan Kutlu Şenol Güneş Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Norveç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 22:42:58. #1.16#
title