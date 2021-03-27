Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftası, iki maçla başladı.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftası, iki maçla başladı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasına, G ile H gruplarında TSİ 17.00'de başlayan maçlarla başlandı.

A Milli Takım'ın da yer aldığı G Grubu'nda Karadağ, konuk ettiği Cebelitarık'ı 26. dakikada Beciraj, 43. dakikada Simic, 53. dakikada Tomasevic ve 80. dakikada Jovetic'in ağları sarsmasıyla 4-1 mağlup etti. Cebelitarık'ın tek golünü, 30. dakikada penaltıdan Styche kaydetti.

Karadağ, iki maç sonunda topladığı 6 puanın ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

H Grubu'nda ise Rusya, konuk ettiği Slovenya'yı 2-1'lik skorla geçti. Ev sahibi ekibin gollerini 26. ve 35. dakikalarda Dzyuba kaydederken, Slovenya ise 36. dakika Ilicic ile fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu