Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor
Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftası, iki maçla başladı.

Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor
Liverpool'daki gururumuz Ozan'ın yanına bir Türk daha gidiyor

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin ikinci haftası, iki maçla başladı.

Katar'da düzenlenecek 22. Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından katılacak 13 takımın belirleneceği elemelerin ikinci haftasına, G ile H gruplarında TSİ 17.00'de başlayan maçlarla başlandı.

A Milli Takım'ın da yer aldığı G Grubu'nda Karadağ, konuk ettiği Cebelitarık'ı 26. dakikada Beciraj, 43. dakikada Simic, 53. dakikada Tomasevic ve 80. dakikada Jovetic'in ağları sarsmasıyla 4-1 mağlup etti. Cebelitarık'ın tek golünü, 30. dakikada penaltıdan Styche kaydetti.

Karadağ, iki maç sonunda topladığı 6 puanın ardından maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

H Grubu'nda ise Rusya, konuk ettiği Slovenya'yı 2-1'lik skorla geçti. Ev sahibi ekibin gollerini 26. ve 35. dakikalarda Dzyuba kaydederken, Slovenya ise 36. dakika Ilicic ile fileleri havalandırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Vladimir Putin Enis Berberoğlu Muhsin Yazıcıoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Binnur Kaya Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Bülent Uygun Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ege Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 19:26:26. #1.15#
title